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Benitez (Crystal Palace): “Ogni partita europea per noi è come una finale”

Benitez (Crystal Palace): “Ogni partita europea per noi è come una finale” - immagine 1
Il Crystal Palace vuole godersi la propria prima stagione europea, sul cammino dei viola ci sono le Eagles
Redazione VN

Walter Benitez, portiere argentino del Crystal Palace, potrebbe difendere i pali delle Eagles contro la Fiorentina. L'ex Psv ha parlato al sito ufficiale del club, parlando così:

"È il primo anno di competizione europea per il Crystal Palace. Ogni partita per noi è come una finale, perché vogliamo arrivare il più in alto possibile in questa competizione. Sappiamo che è davvero importante per il club, e anche per noi, quindi cerchiamo di dare il massimo in ogni partita. Stiamo cercando di goderci questo momento anche perché è importante, e spero che riusciremo a ottenere il miglior piazzamento possibile in questa competizione."

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