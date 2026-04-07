Benitez (Crystal Palace): “Ogni partita europea per noi è come una finale”

"È il primo anno di competizione europea per il Crystal Palace. Ogni partita per noi è come una finale, perché vogliamo arrivare il più in alto possibile in questa competizione. Sappiamo che è davvero importante per il club, e anche per noi, quindi cerchiamo di dare il massimo in ogni partita. Stiamo cercando di goderci questo momento anche perché è importante, e spero che riusciremo a ottenere il miglior piazzamento possibile in questa competizione."