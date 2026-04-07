Walter Benitez, portiere argentino del Crystal Palace, potrebbe difendere i pali delle Eagles contro la Fiorentina. L'ex Psv ha parlato al sito ufficiale del club, parlando così:
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Benitez (Crystal Palace): “Ogni partita europea per noi è come una finale”
Il Crystal Palace vuole godersi la propria prima stagione europea, sul cammino dei viola ci sono le Eagles
"È il primo anno di competizione europea per il Crystal Palace. Ogni partita per noi è come una finale, perché vogliamo arrivare il più in alto possibile in questa competizione. Sappiamo che è davvero importante per il club, e anche per noi, quindi cerchiamo di dare il massimo in ogni partita. Stiamo cercando di goderci questo momento anche perché è importante, e spero che riusciremo a ottenere il miglior piazzamento possibile in questa competizione."
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