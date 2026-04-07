La Fiorentina volerà a Londra per affrontare il Crystal Palace nei quarti di finale di Conference League. Un match importantissimo per Paolo Vanoli. La Uefa ha designato l'arbitro della sfida di Selhurst Park, ovvero Donatas Rumsas. In questa stagione ha diretto 4 match di Champions League e 2 di Europa League. Questa è la squadra arbitrale completa:
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La Uefa ha scelto: il fischietto di Palace-Fiorentina è lituano
La Uefa ha scelto l'arbitro di Crystal-Palace. Il fischietto parlerà lituano
Arbitro: Donatas Rumšas Lituania
Assistenti: Aleksandr Radiuš LTU e Dovydas Sužiedėlis Lituania
Quarto uomo: Manfredas Lukjančukas Lituania
Video Assistant Referee: Rob Dieperink Olanda
Assistente Video Assistant Referee: Erwin Blank Olanda
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