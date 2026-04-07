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La Uefa ha scelto: il fischietto di Palace-Fiorentina è lituano

La Uefa ha scelto: il fischietto di Palace-Fiorentina è lituano - immagine 1
La Uefa ha scelto l'arbitro di Crystal-Palace. Il fischietto parlerà lituano
Redazione VN

La Fiorentina volerà a Londra per affrontare il Crystal Palace nei quarti di finale di Conference League. Un match importantissimo per Paolo Vanoli. La Uefa ha designato l'arbitro della sfida di Selhurst Park, ovvero Donatas Rumsas. In questa stagione ha diretto 4 match di Champions League e 2 di Europa League. Questa è la squadra arbitrale completa:

Arbitro: Donatas Rumšas Lituania

Assistenti: Aleksandr Radiuš LTU e Dovydas Sužiedėlis Lituania

Quarto uomo: Manfredas Lukjančukas Lituania

Video Assistant Referee: Rob Dieperink Olanda

Assistente Video Assistant Referee: Erwin Blank Olanda

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