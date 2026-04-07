La Uefa ha scelto: il fischietto di Palace-Fiorentina è lituano

La Fiorentina volerà a Londra per affrontare il Crystal Palace nei quarti di finale di Conference League. Un match importantissimo per Paolo Vanoli. La Uefa ha designato l'arbitro della sfida di Selhurst Park, ovvero Donatas Rumsas. In questa stagione ha diretto 4 match di Champions League e 2 di Europa League. Questa è la squadra arbitrale completa: