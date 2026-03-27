Da giovedì 19 marzo a giovedì 9 aprile (giorno dell'andata dei quarti di finale di Conference League contro la Fiorentina), il Crystal Palace non giocherà alcuna gara ufficiale (ecco perché) portando molti media a parlare sin da subito del rischio di perdere, in primis, condizione e poi anche il focus sul campo. Il Crystal Palace però si distingue in Europa: con ben 16 giocatori impegnati in gare internazionali nel corso di questo mese, il club inglese registra il terzo totale più alto tra le squadre dei top cinque campionati europei. Dal debutto in Nazionale di Maxence Lacroix alla sfida tra Justin Devenny e l’Italia, passando per Brennan Johnson con il Galles e la coppia colombiana Daniel Muñoz e Jefferson Lerma, gli Eagles hanno visto numerosi protagonisti della loro rosa mettersi in mostra sui palcoscenici internazionali.
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Crystal Palace fermo 3 settimane? Tutt’altro! 3° per giocatori in Nazionale
Come arriveranno i giocatori del Palace all'appuntamento con la Fiorentina? Il dato sui giocatori delle Eagles impiegati con le rispettive Nazionali è notevole
Un paio di settimane intense che offre ai giocatori esperienza, migliore forma fisica e occasione di crescita: tutte qualità che torneranno utili quando ad aprile il Crystal Palace affronterà la Fiorentina in Conference League, match atteso con grande interesse dai tifosi Eagles.
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