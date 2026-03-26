Conference, la Ligue 1 lancia lo Strasburgo: rinviata la gara in mezzo ai quarti

Trattamento di favore di cui in pochi possono beneficiare in Europa

Redazione VN 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 16:14)

Polemica in Francia: la lega calcio transalpina ha deciso di rinviare le partite di Strasburgo e PSG della 29esima giornata per concedere riposo alle formazioni impegnate in Europa, rispettivamente Conference e Champions League. Per quel che interessa alla Fiorentina, che potrebbe affrontare lo Strasburgo solo nella finale di Lipsia, la partita col Brest è stata rimandata al fine di preparare al meglio la doppia sfida col Mainz ai quarti di Conference, ma la vera querelle è scoppiata circa l'altro match, fra Lens e PSG.

Si dà il caso che il Lens sia secondo a -1 dal Paris con una gara in più, è un vero e proprio scontro diretto e per gli uomini di Luis Enrique sarebbe stato difficoltoso affrontarlo a cavallo tra andata e ritorno dei quarti di Champions contro il Liverpool. Durissimo il comunicato in risposta del Lens:

Il 6 marzo è stato definito il calendario della partita tra Racing Club de Lens e Paris Saint-Germain, stabilendo ufficialmente un quadro di riferimento al quale tutti avrebbero dovuto attenersi. In uno spirito di responsabilità e moderazione, il Racing Club de Lens ha informato il Paris Saint-Germain, fin da subito, della propria intenzione di non modificare la data.

Fedele al suo impegno per la stabilità sportiva, il club aveva anche scelto di astenersi da qualsiasi comunicazione pubblica in merito. Tuttavia, la recente ondata di dichiarazioni, interventi e varie proposte ci ha indotto a rompere questo silenzio. Ci sembra che si stia diffondendo un sentimento preoccupante: quello di un campionato francese che viene gradualmente relegato al ruolo di mera variabile per assecondare gli imperativi europei di determinate parti. Cambiare la data di questa partita oggi significherebbe che il Racing Club de Lens rimarrebbe senza competizioni per 15 giorni, seguiti da partite ogni tre giorni: un calendario che non corrisponde né a quello stabilito all'inizio della stagione, né alle risorse di un club che potrebbe assorbire questo tipo di nuovo vincolo senza conseguenze.

Sembrerebbe quindi che il decimo club più ricco del campionato debba adattarsi alle richieste dei club più potenti, in nome di interessi che ora chiaramente vanno oltre la sfera nazionale, già snellita nelle ultime stagioni (Ligue 1 ridotta a 18 squadre, abolizione della Coppa di Lega). Al di là di questo caso specifico, la questione che si pone è più fondamentale: quella del rispetto dovuto alla competizione stessa. È lecito interrogarsi su questo aspetto quando, sul proprio territorio, il campionato a volte sembra essere relegato in secondo piano rispetto ad altre ambizioni, per quanto legittime. Il Racing Club de Lens resta fedele al principio di correttezza, chiarezza delle regole e rispetto per tutti i partecipanti. Principi semplici, per un calcio francese equo e rispettato.