Caso biglietti, Nazione: “Trattativa Fiorentina-Crystal Palace-UEFA”. Cosa succede?

La Nazione sulla vendita dei biglietti per la sfida di Londra

Redazione VN 29 marzo - 06:33

La Nazione si sofferma sulla vendita dei biglietti per Crystal Palace-Fiorentina. L'attesa prosegue, almeno fino a domani. E mette un po' i bastoni fra le ruote, perché i tifosi viola hanno bisogno di organizzarsi per volare a Londra giovedì 9 aprile per l'andata dei quarti di Conference League contro il Crystal Palace.

Ma al momento i biglietti del settore ospiti del Selhurst Park non sono stati messi in vendita. E non si sa nemmeno quanti saranno quelli a disposizione dei tifosi della Fiorentina. Molti hanno prenotato voli e alberghi.

A rendere tutto ancora incerto è una sorta di 'trattativa' tra i due club per strappare il maggior numero di biglietti possibile per i propri tifosi in trasferta. Perché anche la richiesta dei sostenitori delle Eagles per la gara del Franchi è superiore ai biglietti che dovrebbero essere inviati a Londra.