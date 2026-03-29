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Nazione: “Dodò contrariato dopo l’infortunio. Le sensazioni per Verona”

Dodo
Dodò fa tremare la Fiorentina
Redazione VN

La Nazione si sofferma sull'infortunio di Dodòdurante l'allenamento al Viola Park. Una brutta notizia per Paolo Vanoli che adesso dovrà aspettare domani per capire l'entità dell'infortunio:

Poi, però, è arrivata la notizia che ha gelato l'atmosfera dello stadio: lo stop del brasiliano Dodo. Durante una delle fasi della partitella, dopo un allungo, il brasiliano ha avvertito qualcosa: si è aggrappato alla rete sul fondo campo prima di accasciarsi a terra. È uscito con l'aiuto dei fisioterapisti ed è apparso molto contrariato. Nelle prossime ore (da domani con ogni probabilità) sono previsti gli accertamenti per chiarire l'entità dell'infortunio, che ha fatto pensare a un problema ai flessori della coscia destra. Difficile ipotizzare i tempi di recupero ma è chiaro che la trasferta di Verona è a rischio.

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