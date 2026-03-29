La Nazione si sofferma sull'infortunio di Dodòdurante l'allenamento al Viola Park. Una brutta notizia per Paolo Vanoli che adesso dovrà aspettare domani per capire l'entità dell'infortunio:
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Dodò contrariato dopo l’infortunio. Le sensazioni per Verona”
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Nazione: “Dodò contrariato dopo l’infortunio. Le sensazioni per Verona”
Dodò fa tremare la Fiorentina
Poi, però, è arrivata la notizia che ha gelato l'atmosfera dello stadio: lo stop del brasiliano Dodo. Durante una delle fasi della partitella, dopo un allungo, il brasiliano ha avvertito qualcosa: si è aggrappato alla rete sul fondo campo prima di accasciarsi a terra. È uscito con l'aiuto dei fisioterapisti ed è apparso molto contrariato. Nelle prossime ore (da domani con ogni probabilità) sono previsti gli accertamenti per chiarire l'entità dell'infortunio, che ha fatto pensare a un problema ai flessori della coscia destra. Difficile ipotizzare i tempi di recupero ma è chiaro che la trasferta di Verona è a rischio.
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