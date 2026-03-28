Infortunio Dodò: ecco cosa è successo. Le sensazioni sul brasiliano

Problema inatteso per la Fiorentina di Paolo Vanoli. Durante la sessione di allenamento a porte aperte i viola stanno svolgendo una partitella. Dodò scattando sulla fascia destra ha accusato un problema fisico. Il brasiliano si è accasciato al suolo, senza aver subito nessun contatto. Lo staff medico lo ha soccorso, e la sua sessione di allenamento è terminata. Potrebbe trattarsi di un problema muscolare al flessore, vista la dinamica.