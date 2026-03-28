“Kean è il piano B del Milan: spunta l’idea di uno scambio”

Il Milan vede in Kean il "Piano B di lusso". Occhio all'ipotesi scambio con un attaccante rossonero

Redazione VN 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 17:47)

Claudio Raimondi, esperto di calciomercato per SportMediaset, ha fatto il punto sulle manovre offensive del Milan ai microfoni di MilanNews.it. Il giornalista ha tracciato una panoramica sui profili seguiti dai rossoneri, aprendo all'ipotesi di un clamoroso scambio tra i rossoneri e la Fiorentina.

Non è un segreto che Massimiliano Allegri, attuale tecnico del Milan, stimi molto l'attaccante viola Moise Kean, visto che alla Juventus i due si sono già incontrati. Secondo l'esperto di mercato, però, Kean sarebbe il "Piano B" di lusso dei rossoneri qualora non arrivassero a cifre folli per Mateo Retegui (ingaggio da 20 milioni bonus compresi).

Secondo Raimondi, il Milan starebbe studiando una strategia per ammorbidire le resistenze della Fiorentina: "Occhio a Moise Kean, che Allegri ha già allenato; per arrivare a lui attenzione a un possibile scambio conSantiago Gimenez". Ricordiamo che la clausola da 62 milioni è valida dal primo al 15 di luglio.