L'ex allenatore Fabio Capello, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha commentato l'attacco azzurro di cui fa parte anche Moise Kean:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Capello: “Kean e Retegui simili. Il raddoppio di Moise un gol bellissimo”
La Gazzetta dello Sport
Capello: “Kean e Retegui simili. Il raddoppio di Moise un gol bellissimo”
Le parole di Fabio Capello sull'attacco dell'Italia
Pio Esposito un giocatore vero. Kean e Retegui sono due tipi di attaccanti simili, mentre Pio può completare sia l'uno che l'altro. E infatti siamo andati meglio con lui in campo. Anche se il raddoppio lo ha firmato Kean con un bellissimo gol: controllo e diagonale perfetti.
La Bosnia—
La Bosnia non ha Kane o Haaland, ma il vecchio Dzeko sa ancora il fatto suo. In Galles, però, ha affrontato una battaglia terminata solo ai rigori: un vantaggio per noi?
© RIPRODUZIONE RISERVATA