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VIOLA NEWS news viola stampa Capello: “Kean e Retegui simili. Il raddoppio di Moise un gol bellissimo”

La Gazzetta dello Sport

Capello: “Kean e Retegui simili. Il raddoppio di Moise un gol bellissimo”

Kean iTALIA
Le parole di Fabio Capello sull'attacco dell'Italia
Redazione VN

L'ex allenatore Fabio Capello, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha commentato l'attacco azzurro di cui fa parte anche Moise Kean:

Pio Esposito un giocatore vero. Kean e Retegui sono due tipi di attaccanti simili, mentre Pio può completare sia l'uno che l'altro. E infatti siamo andati meglio con lui in campo. Anche se il raddoppio lo ha firmato Kean con un bellissimo gol: controllo e diagonale perfetti.

La Bosnia

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La Bosnia non ha Kane o Haaland, ma il vecchio Dzeko sa ancora il fatto suo. In Galles, però, ha affrontato una battaglia terminata solo ai rigori: un vantaggio per noi?

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