Kean gol e vittoria dell’Italia, le pagelle: “Se gira lui si può sognare”

Le pagelle dei quotidiani in merito alla prestazione di Moise Kean

Redazione VN 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 10:16)

L'Italia batte l'Irlanda del Nord per 2-0 grazie alle reti di Tonali e Kean. Il centravanti della Fiorentina, dopo un periodo difficile caratterizzato dal problema alla tibia, ha risposto presente in Nazionale. E infatti spiccano grandi voti tra i quotidiani:

La Nazione 7: una volta che gli spazi in profondità aumentano, comincia a prendere metri sui difensori. Sbatte su Charles e mette a lato una rovesciata da far venire giù lo stadio. Alla fine, però, raddoppia proprio lui.

Il Corriere dello Sport 7,5: è nel vivo dell’attacco, ci prova appena può, furore allo stato puro. Due tiri velenosi prima del colpo di biliardo: game, set, match.

Tuttosport 7,5: fa a sportellate con i nordirlandesi che è un piacere, ma il primo tiro arriva solo al 37’ pt, fuori misura nemmeno di poco. Poi si mangia le mani perché il portiere gli nega due volte la gioia del gol che avrebbe meritato: si rifà con gli interessi al 35’ st, con un gol da centravanti vero. Se gira lui, allora si può anche sognare.

La Gazzetta dello Sport 7: non è incrocio per prendersi la scena a mille all'ora: chi ci sta davanti non lo permette. Moise, così, cambia registro e aspetta prendendo la mira: entra Pio e sale in cattedra fino al colpo del 2-0.

La Repubblica 7: il gigante McConville gli apre un ombrello sopra alla testa, che non gli permette nemmeno di vedere i palloni che piovono in area. Passa al piano B: il diagonale in corsa. Un paio li prova, il terzo gli riesce, ed è uno spettacolo.