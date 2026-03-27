Nel corso della sua intervista a La Gazzetta dello Sport, il portiere della Fiorentina David De Gea ha parlato anche della fascia di capitano, raccontando come è andata:
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De Gea: “Vi dico com’è andata per la fascia di capitano con Ranieri e Vanoli”
Il retroscena svelato dal portiere spagnolo
Vanoli ha parlato con Luca e con me, mi ha detto che essendo il più vecchio s'aspettava molto. lo ero pronto, avevo già fatto il capitano allo United. Con Ranieri ho un ottimo rapporto, è molto importante per la squadra. È uno dei capitani.
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