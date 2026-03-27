Repubblica: “Il piano di Paratici per il rinnovo di Dodò”

Duro e preciso lavoro di Fabio Paratici con l'entourage di Dodò: il piano della Fiorentina per non perderlo a cifre irrisorie in estate

Redazione VN 27 marzo - 09:42

Sarà un finale di stagione in doppia veste quello di Dodo. A livello di squadra l'obiettivo salvezza è lì per essere conquistato, mentre a livello personale, invece, una stagione fin qui deludente può offrire la possibilità di una piccola conversione finale, in attesa dell'estate. Il brasiliano è stato sicuramente uno dei volti copertina, in negativo, dell'annata viola, ma anche con lui, Paolo Vanoli, con un grosso lavoro fisico e mentale, lo ha riportato ad essere quello di prima.

Situazione rinnovo — Paratici, nel frattempo, sta chiudendo il cerchio con l'entourage per il rinnovo. La situazione ereditata dal ds era tutt'altro che semplice e per certi versi anche di difficile risoluzione. Con Pradé, nei mesi scorsi, era andato in scena un lungo braccio di ferro che aveva allontanato le parti. La Fiorentina era convinta che la proposta di rinnovo, formulata ormai nell'autunno del 2024 a 2 milioni avrebbe accontentato il calciatore, mentre l'entourage del giocatore non rispondendo mai positivamente all'offerta e faceva sapere che la mossa era stata tardiva e che un terzino come Dodo meritasse un trattamento diverso. Uno stand by anche lungo e fatto di freddezza da cui Paratici è ripartito.

Sul piatto l'intesa viaggia sulle cifre proposte in passato, ma la sensazione è che il nuovo corso possa portare alla fumata bianca attesa, conveniente a tutte le parti in vista dell'estate. Dodo, che ha il contratto in scadenza nel 2027, senza rinnovo diventa appetibile per tanti club, italiani e esteri, e la cifra che i viola potrebbero richiedere difficilmente supererebbe i 15 milioni di euro. Viceversa, con un rinnovo siglato, la Fiorentina avrebbe più forza in sede di trattativa in caso di cessione, potendo alzare il tetto della richiesta anche sopra i 20 milioni di euro. Il calciatore, di fronte a offerte importanti, potrebbe aprire alla cessione - non è mistero il flirt passato tra Dodo e Flick del Barcellona -, mentre molto dipenderà anche dal nuovo tecnico. Un profilo come De Zerbi, che ha lanciato il brasiliano allo Shakhtar, potrebbe significare anche conferma.