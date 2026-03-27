I quattro pilastri viola, CorSport: “Ecco chi sono e per cosa spiccano”

I quattro pilastri della Fiorentina di paolo Vanoli

Redazione VN 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 09:16)

In una stagione complicata la Fiorentina in Serie A spicca per un dato importante: è una delle poche squadre italiane ad avere quattro calciatori con più di 2.000 minuti a referto in questo campionato. Si tratta di De Gea, Dodò, Pongracic, e Fagioli. I quattro pilastri della Fiorentina voluta da Vanoli, che ha avuto il merito di stabilizzare un undici tipo che in precedenza non sembrava avere certezze.

E questi giocatori sono anche quelli con più minuti in tutte le competizioni. Se consideriamo solo la Serie A, David De Geaè l’unico a non aver perso neppure un minuto (2.700 totali). Il secondo per minutaggio è Dodò 2.512), diciannovesimo in Italia. Segue Marin Pongracic, che è stato il difensore centrale viola più continuo: per lui 2.471 minuti. Il ventitreesimo giocatore di Serie A per costanza.

Infine Nicolò Fagioli, che ha recuperato terreno specialmente da quando è arrivato Vanoli, è il settantatreesimo calciatore di Serie A per minuti giocati: 2.078 totali. Lo riporta Il Corriere dello Sport.