Dal Viola Park, Nazione: “Solomon parzialmente in gruppo, le ultime su Mandragora”

La notizia più attesa - e più lieta - è finalmente arrivata nella giornata di ieri dal Viola Park. Manor Solomon si è aggregato parzialmente in gruppo e punta il rientro alla vigilia di Pasqua contro il Verona, come vi abbiamo anticipato ieri. L'israeliano ha recuperato dalla lesione tra primo e secondo grado del muscolo retto femorale della coscia destra rimediata un mese fa contro lo Jagiellonia. Adesso deve solo ritrovare la condizione.