La notizia più attesa - e più lieta - è finalmente arrivata nella giornata di ieri dal Viola Park. Manor Solomon si è aggregato parzialmente in gruppo e punta il rientro alla vigilia di Pasqua contro il Verona, come vi abbiamo anticipato ieri. L'israeliano ha recuperato dalla lesione tra primo e secondo grado del muscolo retto femorale della coscia destra rimediata un mese fa contro lo Jagiellonia. Adesso deve solo ritrovare la condizione.
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VIOLA NEWS news viola stampa Dal Viola Park, Nazione: “Solomon parzialmente in gruppo, le ultime su Mandragora”
La Nazione
Dal Viola Park, Nazione: “Solomon parzialmente in gruppo, le ultime su Mandragora”
Le ultime sugli infortunati della Fiorentina
Ieri per la Fiorentina doppia seduta di allenamento: in mattinata la squadra ha lavorato in palestra, nel pomeriggio è stata curata la parte atletica. Mandragora lavora ancora a parte dopo il problema al polpaccio che lo ha tenuto in tribuna nella gara con l'Inter. Ancora out anche Lezzerini e Lamptey, che continua il suo programma personalizzato di recupero. Lo scrive La Nazione.
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