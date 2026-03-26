VN – Vanoli sorride: Solomon gradualmente in gruppo! Le ultime dal Viola Park

Dopo esattamente un mese di stop forzato a causa dell'infortunio rimediato nei playoff di ritorno di Conference League contro lo Jagiellonia, ci sono finalmente buone notizie per Manor Solomon: l'ex Tottenham è infatti rientrato a disposizione di Paolo Vanoli, pur unendosi al gruppo in maniera graduale nella seduta odierna , e mette nel mirino la gara di Verona alla ripresa del campionato, il sabato di Pasqua.

Solomon non è l'unico che la Fiorentina conta di recuperare il prima possibile: anche Luca Lezzerini, fermo dalla stessa partita di Solomon, e Rolando Mandragora, che ha saltato l'ultima di campionato contro l'Inter per precauzione, stanno seguendo il rispettivo iter di rientro per lo sprint finale del campionato verso la salvezza. Intanto Vanoli riabbraccia Solomon, pronto a riappropriarsi della fascia sinistra.