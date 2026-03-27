CorFio: “Solomon, che impatto! I due punti di forza che lo hanno reso fondamentale”

Manor Solomon è pronto al rientro in campo e lo farà nella prossima sfida di campionato contro il Verona. Arrivato nella sessione invernale di mercato, l'esterno è già entrato tra i primi 5 calciatori della Fiorentina per numero di dribbling: 18 in 9 gare disputate, con Dodò fermo a 37 nel mirino. Per la squadra viola Solomon è risultato essere una pedina fondamentale, riuscendo ad ambientarsi subito. (LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA).