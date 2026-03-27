Manor Solomon è pronto al rientro in campo e lo farà nella prossima sfida di campionato contro il Verona. Arrivato nella sessione invernale di mercato, l'esterno è già entrato tra i primi 5 calciatori della Fiorentina per numero di dribbling: 18 in 9 gare disputate, con Dodò fermo a 37 nel mirino. Per la squadra viola Solomon è risultato essere una pedina fondamentale, riuscendo ad ambientarsi subito. (LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA).
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Solomon, che impatto! I due punti di forza che lo hanno reso fondamentale”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Solomon, che impatto! I due punti di forza che lo hanno reso fondamentale”
L'impatto di Manor Solomon alla Fiorentina lo ha reso un giocatore fondamentale
L'israeliano è stato la chiave di volta che ha permesso a Vanoli di spingere sul cambio modulo. Al di là dei dribbling Solomon è stato impattante nel cosiddetto "shot conversion rate", ovvero la precisione al tiro trasformandolo in gol. L'esterno viola è tra i primi in Serie A con un tasso realizzativo del 40%, al terzo posto assieme a Baturina e Cabal. Lo scrive Il Corriere Fiorentino.
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