CorSport su Dodò: “Oggetto di un pregiudizio. Ma il cambio ruolo ha beneficiato”

In una stagione negativa per la Fiorentina anche Dodò ha attirato su di sé le critiche da parte dell'ambiente, talvolta anche troppo negative rispetto al rendimento. Certo, anche lui ha avuto passaggi a vuoto, ma adesso sembra aver cambiato strada. Riportato nel suo ruolo naturale, quello di esterno basso a destra, è tornato ad essere il Dodò già visto in passato a Firenze. (LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA)