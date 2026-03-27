Continua il periodo d'oro del centrocampista della Fiorentina Cher Ndour. Dopo i gol in maglia viola ha trovato la rete anche con la Nazionale nella vittoria dell'Italia Under 21 contro la Macedonia del Nord per 4-0. Incursione di Bartesaghi sulla sinistra, cross e grande inserimento da centro area di Ndour che trova l'incornata.
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Ndour al gol anche in azzurro, le pagelle dei quotidiani: “On fire”
Le pagelle dei quotidiani in merito alla prestazione di Cher Ndour
Piovono 7 nelle pagelle dei quotidiani per il centrocampista viola. La Gazzetta dello Sport ne parla così: mezzala e poi centrale, gioca una grande quantità di palloni. Svetta di testa per il primo gol. Tuttosport invece, con un 6,5, lo descrive on fire: dopo aver timbrato l’Inter in campionato, segna anche il suo 1° gol ufficiale con l’Under 21 che sottolinea una bella prestazione.
Anche per Comuzzo una buona prestazione, Gazzetta 6,5: "Gli avversari sono quelli che sono ma lui è sul pezzo: sicuro e roccioso". Tuttosport 6,5: visto che ha poco da fare in difesa imposta e cerca di inserirsi.
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