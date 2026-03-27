Ndour al gol anche in azzurro, le pagelle dei quotidiani: “On fire”

Continua il periodo d'oro del centrocampista della Fiorentina Cher Ndour . Dopo i gol in maglia viola ha trovato la rete anche con la Nazionale nella vittoria dell'Italia Under 21 contro la Macedonia del Nord per 4-0. Incursione di Bartesaghi sulla sinistra, cross e grande inserimento da centro area di Ndour che trova l'incornata.

Anche per Comuzzo una buona prestazione, Gazzetta 6,5: "Gli avversari sono quelli che sono ma lui è sul pezzo: sicuro e roccioso". Tuttosport 6,5: visto che ha poco da fare in difesa imposta e cerca di inserirsi.