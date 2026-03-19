TMW: “Viola al lavoro per il rinnovo di Dodò. Due big osservano interessate”

La Fiorentina non ha ancora perso la fiducia nella possibilità di prolungare il contratto di Dodò, attualmente in scadenza il 30 giugno 2027. Il club viola, stando a quel che riporta TMW, ha messo sul tavolo una proposta di rinnovo fino al 2030, ma la trattativa resta bloccata sulla questione economica: l’offerta si aggira intorno ai 2 milioni di euro a stagione più bonus, cifra che il terzino ritiene ancora insufficiente, anche alla luce dell’interesse manifestato da diversi club europei. Nelle ultime settimane sia Milan che Inter avrebbero effettuato alcuni contatti esplorativi.