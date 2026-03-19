La Fiorentina non ha ancora perso la fiducia nella possibilità di prolungare il contratto di Dodò, attualmente in scadenza il 30 giugno 2027. Il club viola, stando a quel che riporta TMW, ha messo sul tavolo una proposta di rinnovo fino al 2030, ma la trattativa resta bloccata sulla questione economica: l’offerta si aggira intorno ai 2 milioni di euro a stagione più bonus, cifra che il terzino ritiene ancora insufficiente, anche alla luce dell’interesse manifestato da diversi club europei. Nelle ultime settimane sia Milan che Inter avrebbero effettuato alcuni contatti esplorativi.
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TMW: “Viola al lavoro per il rinnovo di Dodò. Due big osservano interessate”
La Fiorentina lavora al rinnovo di Dodò. Sul brasiliano anche top club di Serie A
Il valore del cartellino del brasiliano potrebbe attestarsi intorno ai 15 milioni di euro, cifra legata anche al fatto che al termine della prossima stagione resterebbe solo un anno di contratto. Tra le squadre che osservano la situazione c’è anche la Juventus, che nel frattempo valuta pure altre soluzioni a parametro zero come Zeki Çelik e Óscar Mingueza, senza escludere possibili inserimenti di club stranieri. L’obiettivo della Fiorentina resta comunque quello di definire il rinnovo entro giugno; in caso contrario, Dodò potrebbe diventare uno dei profili più interessanti sul mercato estivo.
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