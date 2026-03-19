TMW: “Contatto Paratici-Maresca, il tecnico però aspetta il City”

Fabio Paratici avrebbe sondato il terreno per Enzo Maresca. Il tecnico però ha le idee chiare sul suo futuro

Enzo Maresca è uno dei tecnici attualmente liberi, in cerca di un ingaggio per la prossima stagione. L'italiano ha fatto bene al suo primo anno al Chelsea, salvo poi lasciare per divergenze societarie a metà della seconda stagione. Secondo Tuttomercatoweb.com, Fabio Paratici avrebbe effettuato una chiamata informale proprio con Maresca.