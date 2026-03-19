Enzo Maresca è uno dei tecnici attualmente liberi, in cerca di un ingaggio per la prossima stagione. L'italiano ha fatto bene al suo primo anno al Chelsea, salvo poi lasciare per divergenze societarie a metà della seconda stagione. Secondo Tuttomercatoweb.com, Fabio Paratici avrebbe effettuato una chiamata informale proprio con Maresca.
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TMW: “Contatto Paratici-Maresca, il tecnico però aspetta il City”
Fabio Paratici avrebbe sondato il terreno per Enzo Maresca. Il tecnico però ha le idee chiare sul suo futuro
In vista della prossima stagione la posizione del tecnico è molto chiara, aspettare una big. In primis Maresca vuole capire quale sarà il futuro di Guardiola, dato che il catalano potrebbe lasciare. In tal caso sarebbe proprio l'ex Chelsea il favorito. Altrimenti Maresca attenderà un'altra chiamata dalla Premier, o da quache grande club di A.
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