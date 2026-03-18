Parisi, la provocazione: “E se la Lazio non avesse avuto il mercato bloccato?”

La provocazione su Fabiano Parisi

Redazione VN 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 13:44)

La storia di Fabiano Parisi è un esempio perfetto di resilienza. L’esterno della Fiorentina ha vissuto mesi difficili, passando da riserva con Vincenzo Italiano a trovare ancora meno spazio con Raffaele Palladino e poi con Stefano Pioli. Tante panchine e poche occasioni, fino alla svolta arrivata con Paolo Vanoli, che ha rilanciato il giocatore.

Il suo percorso avrebbe potuto prendere una strada diversa: in estate, infatti, la Lazio lo aveva valutato per poi essere bloccata dalle regola sull'incide di liquidità. Tuttavia, la Fiorentina ha deciso di puntare su di lui, rinnovandogli il contratto fino al 2029 nonostante il poco utilizzo in quel momento.

La fiducia è stata ripagata nella sfida contro la Cremonese, dove Parisi ha trovato il suo primo gol stagionale. Un momento simbolico, reso ancora più speciale dal fatto che la rete è arrivata con il piede destro, non il suo preferito, a conferma di una rinascita costruita con pazienza e determinazione. Lo scrive Repubblica Firenze.