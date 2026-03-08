Viola News
Ancora Sportitalia: “Bologna e Fiorentina su Grosso, l’idea è la stessa”

Fabio Grosso piace a tante squadre, tra cui Fiorentina e Bologna. L'idea delle due squadre è la stessa
Il finale di stagione si avvicina sempre di più, e con esso anche il calciomercato. Le voci però sono già iniziate, in particolare sugli allenatori. Fabio Grosso sta facendo benissimo, e Sportitalia pochi giorni fa lo ha accostato alla Fiorentina. L'emittente ha confermato la propria indiscrezione, con il tecnico che sarebbe uno dei nomi più cool del momento.

Fiorentina e Bologna lo seguono, con la stessa idea, aprire un nuovo ciclo. Paratici e la dirigenza viola ora stanno pensando alla salvezza, ma a fine stagione si potrebbe cambiare rotta, pensando proprio a Fabio Grosso. Il suo Sassuolo ha colpito tutti, e la classifica è sorprendente per una neopromossa.

