Fiorentina, testa alla salvezza ma anche al futuro. Il nome nuovo per la panchina

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso è seguito con grande interesse dal club gigliato e dal Bologna

Non scherziamo, la permanenza in Serie A è fondamentale per la Fiorentina, che da mesi ormai sta investendo tutte le proprie energie per raggiungere l'obiettivo quanto prima in campionato. Ma è naturale che una società ambiziosa, anche se in difficoltà in classifica, debba pensare al futuro ed iniziare a programmare le prossime mosse. Perché uno dei grandi interrogativi, se non il più grande in casa viola, pensando alla nuova stagione, è: chi sarà l'allenatore?