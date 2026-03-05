Viola News
Fiorentina, testa alla salvezza ma anche al futuro. Il nome nuovo per la panchina

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso è seguito con grande interesse dal club gigliato e dal Bologna
Non scherziamo, la permanenza in Serie A è fondamentale per la Fiorentina, che da mesi ormai sta investendo tutte le proprie energie per raggiungere l'obiettivo quanto prima in campionato. Ma è naturale che una società ambiziosa, anche se in difficoltà in classifica, debba pensare al futuro ed iniziare a programmare le prossime mosse. Perché uno dei grandi interrogativi, se non il più grande in casa viola, pensando alla nuova stagione, è: chi sarà l'allenatore?

Come riporta Sportitalia, un nuovo profilo per la panchina seguito con grande interesse da Fabio Paratici e Roberto Goretti potrebbe essere quello che porta il nome di Fabio Grosso, tecnico che sta facendo molto bene alla guida del Sassuolo. Talmente bene che anche il Bologna starebbe pensando all'allenatore romano, visto che, sempre secondo l'emittente, a fine anno si separerà quasi sicuramente da Vincenzo Italiano.

