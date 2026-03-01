Dall’Inghilterra: “Due big inglesi su Fagioli. Primi contatti per l’estate”

L'arrivo di Paolo Vanoli ha cambiato molte cose nel mondo Fiorentina, ma un giocatore su tutti è cresciuto notevolmente. Si tratta di Nicolò Fagioli, che finalmente sta mostrando a tutti il suo grandissimo talento. L'ex Juventus è il faro della Fiorentina, come si è visto anche in Conference League. Secondo CaughtOffside, il centrocampista sarebbe finito nel mirino di due squadre inglesi.