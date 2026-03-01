Dall’Inghilterra: “Due big inglesi su Fagioli. Primi contatti per l’estate”

L'arrivo di Paolo Vanoli ha cambiato molte cose nel mondo Fiorentina, ma un giocatore su tutti è cresciuto notevolmente. Si tratta di Nicolò Fagioli, che finalmente sta mostrando a tutti il suo grandissimo talento. L'ex Juventus è il faro della Fiorentina, come si è visto anche in Conference League. Secondo CaughtOffside, il centrocampista sarebbe finito nel mirino di due squadre inglesi.
Le prestazioni di Fagioli non passano inosservate anche in Premier League. Due squadre sarebbero interessate all'ex Juventus
Si tratterebbe di Newcastle e Tottenham. I Magpies in estate potrebbero perdere Sandro Tonali, su cui c'è il pressing dell'Arsenal. Mentre gli Spurs sono nel pieno caos, ma spesso nelle ultime stagioni hanno pescato dalla Serie A. Le società avrebbero avuto dei contatti con la Fiorentina, in vista di una possibile mossa estiva.
