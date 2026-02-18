Tottenham, adesso è arrivato Tudor: ma per giugno gli Spurs vogliono De Zerbi

L'ex tecnico di Verona, Udinese, Lazio e Juventus Igor Tudor non ha avuto nemmeno il tempo di arrivare a Londra, sponda Tottenham, che già in casa Spurs si parla di futuro e del prossimo allenatore a cui affidare la panchina per la nuova stagione. Come riporta calciomercato.com, al tecnico croato, infatti, è stato fatto un contratto senza alcun tipo di opzione per l'annata 2026/2027 e, a meno che non ottenga risultati ad oggi imprevisti ed insperati, dovrebbe lasciare alla fine di questa annata.