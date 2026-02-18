L'ex tecnico di Verona, Udinese, Lazio e Juventus Igor Tudor non ha avuto nemmeno il tempo di arrivare a Londra, sponda Tottenham, che già in casa Spurs si parla di futuro e del prossimo allenatore a cui affidare la panchina per la nuova stagione. Come riporta calciomercato.com, al tecnico croato, infatti, è stato fatto un contratto senza alcun tipo di opzione per l'annata 2026/2027 e, a meno che non ottenga risultati ad oggi imprevisti ed insperati, dovrebbe lasciare alla fine di questa annata.
Tottenham, adesso è arrivato Tudor: ma per giugno gli Spurs vogliono De Zerbi
L'ex squadra di Paratici punta il tecnico bresciano
Ecco che allora il primo nome nella lista della dirigenza del Tottenham orfana di Fabio Paratici potrebbe essere quel Roberto De Zerbi accostato anche alla Fiorentina. Dopo la fine della travagliata esperienza col Marsiglia, l'allenatore bresciano è libero contrattualmente parlando e potrà scegliere senza vincoli la soluzione migliore per il suo futuro. L'esperto di mercato Fabrizio Romano parla anche di Manchester United per De Zerbi, oltre che di alcune sirene dall'Italia.
