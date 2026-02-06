Viola News
UFFICIALE – Kouamé lascia la Fiorentina. Il comunicato del club e la formula

Chistian Kouamé lascia la Fiorentina per trasferirsi all'Aris Salonicco
Come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi la trattativa tra la Fiorentina e l'Aris Salonicco per Christian Kouamé era in dirittura d'arrivo. Il club viola infatti ha ufficializzato il trasferimento dell'attaccante al club greco attraverso un comunicato diramato sui propri canali ufficiali:

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Kouame all' Aris F.C.

