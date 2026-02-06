Dopo il mancato trasferimento al Verona, è fatta per il passaggio di Christian Kouamé all'Aris Salonicco. Come anticipato nelle scorse ore, il club greco ha chiuso per l'attaccante ivoriano ormai fuori dai piani della Fiorentina. Con lo scambio di documenti tra i club, il calciatore ha accettato di mettersi in viaggio verso la Grecia per le visite mediche e la firma sul contratto con i gialloneri fino al 2027.
VN – Fatta per Kouamé all’Aris Salonicco: è già in Grecia, i dettagli
Termina dopo 6 anni l'avventura in viola di Christian Kouamé. Il giocatore ha detto sì all'Aris
Addio definitivo
Si chiude dunque una storia iniziata nel 2020 tra Kouamé e la Fiorentina. Il club viola lo acquistò in quel mercato di gennaio dal Genoa quando era ai box per un'infortunio al crociato. Una militanza lunga 6 anni, con gli intermezzi di Anderlecht ed Empoli la scorsa stagione, quando si è nuovamente infortunato gravemente. Dopo il lungo stop e il poco spazio trovato quest'anno, è tempo per una nuova avventura. Quella in riva all'Arno termina con 155 presenze e 11 gol. Il calciatore ivoriano si trova già in Grecia, nelle prossime ore è attesa l'ufficialità del suo trasferimento all'Aris.
