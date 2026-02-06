VN – Fatta per Kouamé all’Aris Salonicco: è già in Grecia, i dettagli

Dopo il mancato trasferimento al Verona, è fatta per il passaggio di Christian Kouamé all'Aris Salonicco. Come anticipato nelle scorse ore, il club greco ha chiuso per l'attaccante ivoriano ormai fuori dai piani della Fiorentina . Con lo scambio di documenti tra i club, il calciatore ha accettato di mettersi in viaggio verso la Grecia per le visite mediche e la firma sul contratto con i gialloneri fino al 2027 .

Si chiude dunque una storia iniziata nel 2020 tra Kouamé e la Fiorentina. Il club viola lo acquistò in quel mercato di gennaio dal Genoa quando era ai box per un'infortunio al crociato. Una militanza lunga 6 anni, con gli intermezzi di Anderlecht ed Empoli la scorsa stagione, quando si è nuovamente infortunato gravemente. Dopo il lungo stop e il poco spazio trovato quest'anno, è tempo per una nuova avventura. Quella in riva all'Arno termina con 155 presenze e 11 gol. Il calciatore ivoriano si trova già in Grecia, nelle prossime ore è attesa l'ufficialità del suo trasferimento all'Aris.