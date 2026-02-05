VN – Offerta dalla Grecia per Kouamé: contatti in corso tra le parti

Viola News
Dopo il caos dopo il non trasferimento al Verona, per Kouamé si apre un nuovo spiraglio nel campionato greco
Nicolò Schira

L’Aris Salonicco prova a inserirsi per Christian Kouamé. Il club greco ha presentato un’offerta ufficiale alla Fiorentina per l’attaccante ivoriano e in queste ore sono in corso i contatti tra le parti per valutare la fattibilità dell’operazione. La trattativa è avviata e resta da capire se si riuscirà a trovare l’intesa sulle condizioni del trasferimento.

