VN – Offerta dalla Grecia per Kouamé: contatti in corso tra le parti

L’Aris Salonicco prova a inserirsi per Christian Kouamé. Il club greco ha presentato un’offerta ufficiale alla Fiorentina per l’attaccante ivoriano e in queste ore sono in corso i contatti tra le parti per valutare la fattibilità dell’operazione. La trattativa è avviata e resta da capire se si riuscirà a trovare l’intesa sulle condizioni del trasferimento.