Chi sono Giani e Gabbanini, gli scout che potrebbero seguire Paratici a Firenze

Chi sono Lorenzo Giani e Leonardo Gabbanini, gli scout che potrebbero affiancare Paratici per rilanciare la Fiorentina.

Vittorio Collicelli Redattore 22 dicembre - 17:00

La Fiorentina si prepara a una vera e propria rivoluzione nella gestione della squadra, con l’arrivo in riva all’Arno dell’ex dirigente della Juventus e attuale direttore sportivo del Tottenham, Fabio Paratici. Ma Paratici non arriverà da solo: due nomi sono al vaglio della dirigenza viola per supportarlo già a partire da gennaio, entrambi con una lunga esperienza nello scouting e nella gestione dei giovani talenti: Lorenzo Giani e Leonardo Gabbanini.

Lorenzo Giani: il talent scout internazionale — Lorenzo Giani ha costruito la sua carriera specializzandosi nella ricerca di giovani promesse. Dopo aver conseguito il diploma da direttore sportivo presso il centro di Coverciano, nel 2008 è entrato nella Juventus come scout per le Under 15-16-17-18-19. Dopo un solo anno, è stato promosso scout internazionale per la prima squadra, incarico che ha ricoperto fino al 2019 per poi passare a responsabile scouting fino al 2021.

Successivamente, Giani ha seguito Fabio Paratici al Tottenham, continuando a lavorare nel mondo dello scouting internazionale. Nel luglio del 2023 è tornato in Italia per assumere il ruolo di responsabile scouting alla Sampdoria, incarico che ha mantenuto fino a dicembre 2024. La sua esperienza lo rende un profilo particolarmente adatto a supportare Paratici nella gestione del mercato e nella ricerca di giovani talenti per rilanciare la Fiorentina.

Leonardo Gabbanini: dall’allenamento allo scouting d'élite — Fiorentino, 43 anni, Leonardo Gabbanini vanta un passato da allenatore nelle giovanili viola, con due esperienze significative: dal 2008 al 2011, allenando giocatori come Bernardeschi, Venuti, Lezzerini e Gollini, e nel 2016 con i 2001. Successivamente ha guidato le giovanili di Pistoiese, Civitanovese, Sampdoria e Oradea.

Nel 2016 Gabbanini ha lasciato l’Italia per diventare Chief Scout del Watford della famiglia Pozzo, ruolo che lo ha portato poi a gestire in contemporanea l’area scouting dell’Udinese. Nel 2022 si è trasferito con Paratici al Tottenham, sempre come Chief Scout, con responsabilità operative maggiori rispetto a quelle che aveva in Italia. Qui ha contribuito a scelte di mercato rilevanti, tra cui l’arrivo di giocatori come James Maddison, Micky Van de Ven, Guglielmo Vicario, Destiny Udogie.

Dopo l’esperienza inglese, Gabbanini è tornato a Firenze nel 2023 e ha conseguito il patentino da direttore sportivo a Coverciano. Il suo approccio, noto come “metodo Gabbanini”, combina l’osservazione diretta sul campo con un’analisi dettagliata dei dati statistici dei giocatori, creando un sistema integrato che valorizza le competenze da scout con l’analisi numerica e la profilazione avanzata dei talenti.

Con l’arrivo di Paratici e l’eventuale inserimento di Giani, Gabbanini o di entrambi, la Fiorentina punta a dare una scossa alla stagione e a costruire un progetto che unisca esperienza internazionale, scouting di alto livello e valorizzazione dei giovani.