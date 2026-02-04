Fabio Paratici è ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Il comunicato viola:
Fiorentina, Paratici è ufficialmente operativo: “Soddisfatti di questa scelta”
Fabio Paratici è ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Fiorentina: il comunicato del club e le parole di Joseph Commisso
ACF Fiorentina è lieta di dare il benvenuto al nuovo Direttore Sportivo Fabio Paratici, che da oggi è ufficialmente operativo presso il Rocco B. Commisso Viola Park. Il Presidente della Fiorentina, Giuseppe B. Commisso, insieme al Consiglio di Amministrazione — composto dal CEO Mark Stephan, dal General Manager Alessandro Ferrari e da Catherine Commisso — gli rivolgono i migliori auguri per l’inizio di questa nuova esperienza professionale.
Le parole di Joseph Commisso—
Voglio mandare un caloroso abbraccio a Fabio Paratici, che da oggi entra a far parte della famiglia Fiorentina. Siamo estremamente soddisfatti di questa scelta, convinti che la sua esperienza e la sua visione rappresentino un valore aggiunto fondamentale per il nostro progetto sportivo. Non vediamo l’ora di vederlo all’opera per portare avanti insieme questo nuovo percorso di crescita.
