Formule fantasiose, ex viola. Il mercato delle concorrenti della Fiorentina

Cinque acquisti, nove cessioni che per poco non diventavano dieci. La Fiorentina ha messo in atto una vera e propria (l'ennesima) rivoluzione in questo mercato invernale. Lobiettivo è uno solo: riuscire ad agguantare una salvezza che oggi appare sempre più difficile. Anche perché anche le concorrenti della squadra viola sono state particolarmente attive sul mercato. Vediamo nel dettaglio acquisti e cessioni delle altre squadre coinvolte nella lotta salvezza.