Sky: “Contatti positivi per Kouamè all’Aris. Si cerca la chiusura”

Christian Kouamè potrebbe lasciare la Fiorentina. Sull'ivoriano c'è forte un club greco
Redazione VN

La cessione di Christian Kouamè è rimasta un colpo in cassa nella campagna cessioni della Fiorentina. L'ivoriano è stato ad un passo prima dal Cagliari, poi dal trasferirsi al Verona. Alla fine la trattativa con gli scaligeri è saltata. La nuova pista riguarda l'Aris Salonicco. Secondo Sky Sport, ci sarebbero stati contatti positivi tra gli agenti del giocatore ed il club greco. Adesso le due squadre cercano l'intesa giusta per chiudere l'affare.

