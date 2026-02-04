Angelozzi: “Stavamo per prendere Kouamè, poi ho cambiato idea”

Christian Kouamè sembrava essere in bilico tra Cagliari e Verona, ma alla fine è rimasto alla Fiorentina

Per Christian Kouamè è stato un finale di merxato davvero movimentato. L'ivoriano poteva finire al Verona, ma un problema burocratico ha clamorosamente fatto saltare l'affare. Anche il Cagliari si è interessato all'ex Empoli. Il ds dei sardi, Guido Angelozzi, ha spiegato così la decisione di non puntare su Kouamè: