Angelozzi: “Stavamo per prendere Kouamè, poi ho cambiato idea”

Christian Kouamè sembrava essere in bilico tra Cagliari e Verona, ma alla fine è rimasto alla Fiorentina
Per Christian Kouamè è stato un finale di merxato davvero movimentato. L'ivoriano poteva finire al Verona, ma un problema burocratico ha clamorosamente fatto saltare l'affare. Anche il Cagliari si è interessato all'ex Empoli. Il ds dei sardi, Guido Angelozzi, ha spiegato così la decisione di non puntare su Kouamè:

"Eravamo in trattativa per Kouamé, ma crediamo in Trepy, vogliamo puntarci e quindi abbiamo declinato”.

 

