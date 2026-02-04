Kean-Milan, l’ombra di Allegri sul bomber viola. I rossoneri puntano a uno sconto

Il Milan mette gli occhi su Moise Kean. Allegri lo vuole per giugno, ma la clausola da 62 milioni frena i rossoneri che puntano allo sconto

4 febbraio 2026

Le sirene del mercato non smettono mai di suonare attorno a Moise Kean, nemmeno a sessione invernale appena conclusa. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il numero 9 della Fiorentina sarebbe finito prepotentemente nel mirino del Milan di Massimiliano Allegri. Un interesse che non è solo una suggestione estiva, ma un piano concreto che il tecnico livornese avrebbe voluto anticipare già a gennaio.

Il tecnico rossonero vede in Kean il profilo ideale per il suo attacco: forza fisica per far salire la squadra e devastante in contropiede. Ma c'è di più: a spingere per l'operazione ci sarebbe anche Rafael Leao, grande amico del bomber viola, con il quale formerebbe una coppia-gol che il Milan studia già nei minimi dettagli.

Il "muro" della clausola e la strategia di giugno — L'operazione, tuttavia, non si preannuncia semplice dal punto di vista economico. Nel contratto che lega l'attaccante alla Fiorentina è presente una clausola rescissoria da 62 milioni di euro, attivabile soltanto nella prima metà di luglio. Una cifra che il Milan giudica decisamente fuori portata e lontana dai propri parametri di mercato. Per questo motivo, l'intenzione dei dirigenti rossoneri sarebbe quella di non percorrere la strada della clausola, ma di provare a intavolare una trattativa diretta con la società viola una volta terminata la stagione.

All'interno del club rossonero regna la sensazione che il ciclo di Kean a Firenze possa avvicinarsi alla conclusione in estate, nonostante il legame che il giocatore ha saputo costruire con l'ambiente. La sfida per la dirigenza gigliata sarà quella di resistere agli assalti per il proprio uomo simbolo, cercando di far valere il peso del contratto ed evitando di concedere sconti a una diretta concorrente. Il futuro di Moise resta dunque un tema caldissimo: se Allegri chiama e la clausola spaventa, la palla passerà inevitabilmente alla Fiorentina, chiamata a decidere se blindare il suo diamante o sedersi al tavolo delle trattative.