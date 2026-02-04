Infortunio superato, Nazione: “Con il Torino il ritorno di Moise Kean”

Sul campo sono rientrati in gruppo tutti i giocatori che nelle scorse settimane avevano accusato qualche problema fisico. Da Kean a Piccoli, passando per Mandragora, Dodo e Parisi, tutti hanno lavorato regolarmente. L’unico ancora a parte è stato Daniele Rugani, ma il problema al polpaccio è ormai superato e il difensore dovrebbe aggregarsi presto al gruppo, con buone possibilità di essere disponibile contro il Torino.