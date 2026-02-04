La Fiorentina è tornata in campo ieri pomeriggio dopo il giorno di riposo concesso da Paolo Vanoli, archiviando definitivamente il mercato e concentrandosi sull’obiettivo salvezza. Nel mirino c’è la sfida cruciale contro il Torino, in programma sabato sera al Franchi, dove si attendono circa 16.000 spettatori nonostante il meteo incerto. La società spera di raggiungere almeno quota 20.000 per creare un ambiente capace di spingere la squadra verso una vittoria fondamentale.
La Nazione
Infortunio superato, Nazione: “Con il Torino il ritorno di Moise Kean”
Sul campo sono rientrati in gruppo tutti i giocatori che nelle scorse settimane avevano accusato qualche problema fisico. Da Kean a Piccoli, passando per Mandragora, Dodo e Parisi, tutti hanno lavorato regolarmente. L’unico ancora a parte è stato Daniele Rugani, ma il problema al polpaccio è ormai superato e il difensore dovrebbe aggregarsi presto al gruppo, con buone possibilità di essere disponibile contro il Torino.
Non ci sono dubbi invece sulla titolarità di Moise Kean, pronto a partire dall’inizio dopo i minuti accumulati a Napoli e completato il recupero dalla caviglia. L’obiettivo ora è ritrovare brillantezza sotto porta. A centrocampo Mandragora è favorito su Fabbian, mentre resta aperto il ballottaggio sull’esterno destro d’attacco, con Solomon in vantaggio su Parisi. Per il resto, Vanoli dovrebbe affidarsi alle certezze, con Fagioli e Gudmundsson chiamati a guidare la manovra offensiva. Lo scrive la Nazione.
