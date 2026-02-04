Vanoli cambia a centrocampo, CorSport: “Tornano Mandragora e Ndour”

Il Corriere dello Sport sulla formazione contro il Torino

Da oggi Fabio Paratici è ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Il club ha comunicato che l'ex Juve sarà presentato alla stampa domani alle 13 presso il WindTre Media Center del centro sportivo Viola Park. Il direttore risponderà alle domande dei giornalisti illustrando il proprio progetto e il ruolo effettivo che ricoprirà a Firenze, città a cui ha scelto di legarsi professionalmente fino al 2030. Nell'ultimo mese Paratici ha lavorato per liberarsi dal Tottenham, dove era approdato nel 2021. E adesso può considerarsi a tutti gli effetti un dirigente viola.

Prima seduta con la Fiorentina per Daniele Rugani. Ieri il difensore, fresco di arrivo, si è allenato coi nuovi compagni di squadra sfoggiando la maglia numero 3. Il ragazzo si è posto l’obiettivo di trasmettere la sua esperienza a una difesa che ha fatto della precarietà la propria cifra. Ricordiamo che il classe 1994 è reduce da un infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori dai giochi per diverso tempo: 9 gare saltate, tra campionato e coppa, da dicembre a oggi. Nei prossimi giorni sarà più chiaro il quadro, ma la sensazione è che Rugani tornerà disponibile per la sfida di sabato sera contro il Torino.

Ieri mattina la squadra viola è scesa in campo per il primo vero allenamento della settimana. Paolo Vanoli aveva concesso un giorno di riposo dopo lo scarico di domenica. C'è da credere che la formazione di sabato prevederà l'impiego dal primo minuto di Moise Kean, tornato a disposizione già a Napoli dove, tra l'altro, ha raccolto una ventina di minuti nel finale. Spazio anche a Dodo sulla fascia destra. Ballottaggio tra Marco Brescianini e Cher Ndour a centrocampo. Dietro è pronto il tandem composto dai soliti Pietro Comuzzo e Marin Pongracic. Occhio ai diffidati Nicolò Fagioli, Rolando Mandragora e Fabiano Parisi. Lo scrive il Corriere dello Sport.