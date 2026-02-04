Gazzetta: “Cosa si aspetta Paolo Vanoli dai nuovi acquisti della Fiorentina”

Gazzetta sul mercato della Fiorentina

Redazione VN 4 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 08:28)

È una Fiorentina nuova nella dirigenza, ma anche con volti diversi in squadra perché hanno salutato in sette e sono arrivati cinque giocatori che si giocheranno il posto con i "vecchi".

La volontà era migliorare la rosa e dare più alternative a Vanoli che potrebbe scegliere in alcune occasioni il 4-3-3 (in alternativa al 4-1-4-1) anche se il tecnico non ama palare di moduli. Per questo sono arrivati due estermi offensivi: Solomon (in questo arrivo c'è lo zampino dello stesso Paratici visto che era in prestito al Villarreal, ma di proprietà del Tottenham) e Harrison che giocava in Premier.

Brescianini ha già esordito pure da titolare, al pari di Fabbian, mentre è ancora atteso il debutto di Rugani che è l'ultimo arrivato in ordine di tempo, ma che sarà chiamato a dare solidità difensiva a una retroguardia con poche certezze. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.