CorFio: “Così Goretti e Paratici hanno rinnegato il mercato di Pradè e Pioli”

Grande cambiamento

Redazione VN 4 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 08:16)

Più che un normale mercato invernale, quello della Fiorentina è sembrato un vero e proprio azzeramento, un “ne resterà soltanto uno” applicato senza mezze misure. In appena sei mesi il club ha ribaltato se stesso, rinnegando scelte, uomini e convinzioni che solo in estate sembravano il punto di partenza di un progetto ambizioso. Allenatore, direttore sportivo e gran parte della rosa sono stati travolti da un ciclone che ha lasciato macerie e una classifica tutta da ricostruire.

L’estate aveva alimentato grandi aspettative, con una campagna acquisti da oltre 90 milioni che aveva fatto sognare anche Stefano Pioli in chiave Champions. Nomi importanti, investimenti pesanti e riscatti mirati avevano costruito un’illusione durata pochissimo. A gennaio, però, la Fiorentina ha cancellato quasi tutto: via Dzeko, chiusi in anticipo i prestiti di Viti e Nicolussi, Sohm spedito a Bologna e un progetto tecnico completamente smontato dopo l’addio del ds e l’esonero dell’allenatore.

Alla fine, degli acquisti estivi sono rimasti in tre: Piccoli, Lamptey e Fazzini, ognuno per motivi più contingenti che per reale centralità nel progetto. Il bilancio tecnico è impietoso: poche presenze, pochissimi gol e assist, un rendimento complessivo che racconta un fallimento quasi totale. Un mercato che non ha lasciato tracce sul campo, ma che ha pesato enormemente su ambizioni, classifica e conti del club, diventando uno dei capitoli più amari della stagione viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.