Nazione: “La mossa di Paolo Vanoli per liberare Nicolò Fagioli”

Il “laboratorio” di Paolo Vanoli è finalmente operativo, con il mercato chiuso e un gruppo ormai definito su cui costruire la risalita in campionato. Al netto delle scelte dolorose per la lista Uefa, la rosa è stata modellata secondo le esigenze dell’allenatore: meno centrocampisti statici e più incursori come Brescianini e Fabbian, esterni offensivi per ampliare le soluzioni tattiche e un centrale difensivo, Rugani, per colmare i vuoti lasciati dalle partenze. Sulla carta, è una Fiorentina più vicina alle idee del suo tecnico.
Dal punto di vista tattico, il sistema oscillerà tra 4-1-4-1 e 4-3-3, ma il principio resta lo stesso: contano le interpretazioni più che i numeri. Vanoli ha voluto giocatori duttili, capaci di coprire più ruoli, pur riconoscendo che alcune soluzioni, come il doppio incursore in mezzo al campo, al momento risultano poco sostenibili. Mandragora resta un perno per l’equilibrio, mentre Fagioli è imprescindibile nella costruzione del gioco.
Proprio su Fagioli si concentra parte del lavoro settimanale, vista la pressione sistematica degli avversari sul regista viola. Lo staff sta studiando contromisure, anche coinvolgendo Gudmundsson in fase di costruzione, con l’islandese pronto ad abbassarsi da mezzala in determinate situazioni. Restano valide anche alternative come il 4-2-3-1, da utilizzare quando il contesto lo permetterà. Le soluzioni ci sono, ma Vanoli ripartirà dalle certezze: per sperimentare serve prima di tutto una classifica più tranquilla. Lo scrive la Nazione.
