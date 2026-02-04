Nazione: “La mossa di Paolo Vanoli per liberare Nicolò Fagioli”

Il “laboratorio” di Paolo Vanoli è finalmente operativo, con il mercato chiuso e un gruppo ormai definito su cui costruire la risalita in campionato. Al netto delle scelte dolorose per la lista Uefa, la rosa è stata modellata secondo le esigenze dell’allenatore: meno centrocampisti statici e più incursori come Brescianini e Fabbian, esterni offensivi per ampliare le soluzioni tattiche e un centrale difensivo, Rugani, per colmare i vuoti lasciati dalle partenze. Sulla carta, è una Fiorentina più vicina alle idee del suo tecnico.