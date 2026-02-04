Alla fine Kouamè rimane a Firenze: la Lega ha stoppato il passaggio al Verona

Kouamè al Verona. Prima sì, poi forse, alla fine no. Il giallo dell'ultimo giorno di mercato si è risolto soltanto ieri. La Fiorentina ha provato a piazzare l’ivoriano prima al Cagliari, poi al Verona, che ha aperto al trasferimento a pochi minuti dal gong.
Operazione che sembrava conclusa con tanto di aggiornamento sul sito della Lega Serie A, che poi ha analizzato meglio la situazione. Da lì una sorta di revisione Var durata fino alle 13 di ieri, quando la Lega ha comunicato che il trasferimento non era valido a causa della documentazione incompleta. L'ivoriano resterà a Firenze, a meno di non trovare una soluzione all'estero. Lo scrive il Corriere dello Sport.
