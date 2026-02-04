Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Alla fine Kouamè rimane a Firenze: la Lega ha stoppato il passaggio al Verona

Corriere dello Sport

Alla fine Kouamè rimane a Firenze: la Lega ha stoppato il passaggio al Verona

Alla fine Kouamè rimane a Firenze: la Lega ha stoppato il passaggio al Verona - immagine 1
Kouamè può ancora partire
Redazione VN

Kouamè al Verona. Prima sì, poi forse, alla fine no. Il giallo dell'ultimo giorno di mercato si è risolto soltanto ieri. La Fiorentina ha provato a piazzare l’ivoriano prima al Cagliari, poi al Verona, che ha aperto al trasferimento a pochi minuti dal gong.

Operazione che sembrava conclusa con tanto di aggiornamento sul sito della Lega Serie A, che poi ha analizzato meglio la situazione. Da lì una sorta di revisione Var durata fino alle 13 di ieri, quando la Lega ha comunicato che il trasferimento non era valido a causa della documentazione incompleta. L'ivoriano resterà a Firenze, a meno di non trovare una soluzione all'estero. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Leggi anche
Fiorentina, col Torino torna Kean dal 1′. Fiducia alla coppia Comuzzo-Pongracic
Oggi l’arrivo, domani la presentazione: Firenze scopre Paratici

© RIPRODUZIONE RISERVATA