Il primo allenamento di Daniele Rugani è stato in parte un differenziato perché il difensore, che è arrivato dalla Juventus, ha giocato l'ultima partita in bianconero il 20 dicembre contro la Roma e sarà da valutare sopratutto la sua condizione nelle sedute di questi giorni, anche se l'infortunio al polpaccio è ormai alle spalle.
Gazzetta dello Sport
Fiorentina, col Torino torna Kean dal 1′. Fiducia alla coppia Comuzzo-Pongracic
Vestirà la maglia numero 3 e potrebbe essere convocato già per la sfida di sabato sera contro il Torino, però sembra molto difficile che possa essere in campo dal primo munito. Al momento è probabile che nel reparto arretrato partano di nuovo titolari Comuzzo e Pongracic. A centrocampo possibile il ritorno dall'inizio di Mandragora e in attacco di Kean che non è titolare (per i problemi alla caviglia) dall'11 gennaio contro il Milan.
Intanto la Lega ieri mattina ha definitivamente rigettato il deposito del contratto di Kouame che quindi rimane alla Fiorentina, senza passare all'Hellas Verona. Ora la Fiorentina dovrà capire se per l'ivoriano si possano prospettare delle piste estere, dove il mercato è ancora aperto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
