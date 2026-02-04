Fiorentina, col Torino torna Kean dal 1′. Fiducia alla coppia Comuzzo-Pongracic

Il primo allenamento di Daniele Rugani è stato in parte un differenziato perché il difensore, che è arrivato dalla Juventus, ha giocato l'ultima partita in bianconero il 20 dicembre contro la Roma e sarà da valutare sopratutto la sua condizione nelle sedute di questi giorni, anche se l'infortunio al polpaccio è ormai alle spalle.