CorSport: “Il patto dei senatori dietro la permanenza di Gosens a Firenze”

Cosa c'è dietro la permanenza di Gosens a Firenze

Redazione VN 4 febbraio - 08:02

Il “no” di Robin Gosens al Nottingham Forest è stato netto e decisivo, capace di bloccare una trattativa che sembrava destinata a chiudersi rapidamente. Il terzino tedesco ha scelto di restare a Firenze per attaccamento alla maglia viola e per senso di responsabilità verso una squadra in difficoltà. Insieme ad altri leader dello spogliatoio ha stretto un patto chiaro: portare la Fiorentina alla salvezza, rimandando ogni discorso sul futuro.

La decisione arriva però in un momento complicato dal punto di vista personale. Gosens non sta vivendo la sua miglior stagione in viola e le recenti prestazioni, come quella opaca a Napoli, raccontano di un calo fisico e di una carriera che, a 31 anni, ha fisiologicamente rallentato. Gli infortuni hanno inciso e il giocatore che un tempo dominava la fascia sinistra con continuità oggi fatica a trovare lo stesso impatto.

Nonostante questo, il numero ventuno resta una figura centrale nello spogliatoio, per carisma ed esperienza, oltre che per il coinvolgimento emotivo in una stagione difficile. In passato la Fiorentina aveva respinto offerte importanti, puntando sull’uomo prima ancora che sul rendimento, ma negli ultimi mesi lo scenario è cambiato e una cessione sarebbe stata considerata razionale. Questa volta, però, è stato il calciatore a dire no. Una scelta dettata più dal cuore e dal senso del dovere che dalle opportunità di carriera. Lo scrive il Corriere dello Sport.