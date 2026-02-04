Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Ds. Empoli: “Ritorno di Kouame? Trattativa mai decollata”

calciomercato

Ds. Empoli: “Ritorno di Kouame? Trattativa mai decollata”

Ds. Empoli: “Ritorno di Kouame? Trattativa mai decollata” - immagine 1
Stefanelli chiarisce: il ritorno di Kouame all’Empoli non si è concretizzato per la fattibilità dell’operazione.
Redazione VN

Stefano Stefanelli, direttore sportivo dell’Empoli, ha fatto il punto in conferenza stampa su tutti i movimenti di mercato. Tra gli obiettivi della società c’era anche il possibile ritorno di Christian Kouame. L’attaccante ivoriano, ormai ai margini del progetto viola, era stato accostato a diversi club durante il mercato invernale, tra cui Cagliari e Verona, ma nessuna trattativa si è concretizzata, compresa quella con l’Empoli, subito interrotta per la difficoltà a rendere l’operazione fattibile.

C'è stato solo un contatto preliminare, come spesso succede nel calciomercato. Quella per Kouame non era una trattativa semplice e non si è andati avanti.

Leggi anche
Sabiri ancora in uscita. Si apre la pista del Brasile?
Dal Brasile: due club interessati ad Abdelhamid Sabiri. La situazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA