In Italia ieri si è conclusa la sessione di mercato invernale. In alcuni paesi però la finestra è ancora aperta. Tra questi c'è il Brasile che avrà tempo fino al 3 marzo per gli acquisti. Secondo quanto riportato da SPFC Info ci sono due club brasiliani interessati al centrocampista della Fiorentina Abdelhamid Sabiri, ai margini del progetto viola.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Dal Brasile: due club interessati ad Abdelhamid Sabiri. La situazione
calciomercato
Dal Brasile: due club interessati ad Abdelhamid Sabiri. La situazione
Due club brasiliani sono interessati al centrocampista viola Sabiri
Il San Paolo seguirebbe il classe '96, ma al momento non ha ancora proposto un'offerta concreta. Anche il Vasco da Gama ha avanzato un sondaggio esplorativo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA