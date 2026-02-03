Viola News
Dal Brasile: due club interessati ad Abdelhamid Sabiri. La situazione

Due club brasiliani sono interessati al centrocampista viola Sabiri
Redazione VN

In Italia ieri si è conclusa la sessione di mercato invernale. In alcuni paesi però la finestra è ancora aperta. Tra questi c'è il Brasile che avrà tempo fino al 3 marzo per gli acquisti. Secondo quanto riportato da SPFC Info ci sono due club brasiliani interessati al centrocampista della Fiorentina Abdelhamid Sabiri, ai margini del progetto viola.

Il San Paolo seguirebbe il classe '96, ma al momento non ha ancora proposto un'offerta concreta. Anche il Vasco da Gama ha avanzato un sondaggio esplorativo.

