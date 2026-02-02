Sfumato Gosens, il Nottingham Forest si consola cun un altro terzino

Per Robin Gosens quella di oggi poteva essere una giornata decisamente diversa. Ieri sera il Nottingham Forest di Sean Dyche aveva provato a portarlo in Inghilterra. Gosens però ha scelto di rimanere a Firenze. Il Forest ha così optato per un altro terzino tedesco, Luca Netz. Il giocatore del Borussia Monchengladbach, è diventato ufficialmente un giocatore del Forest nelle scorse ore.
