Sfumato Gosens, il Nottingham Forest si consola cun un altro terzino

Incassato il no di Robin Gosens. Il Nottingha Forest si è rifatto con un suo connazionale
Redazione VN

Per Robin Gosens quella di oggi poteva essere una giornata decisamente diversa. Ieri sera il Nottingham Forest di Sean Dyche aveva provato a portarlo in Inghilterra. Gosens però ha scelto di rimanere a Firenze. Il Forest ha così optato per un altro terzino tedesco, Luca Netz. Il giocatore del Borussia Monchengladbach, è diventato ufficialmente un giocatore del Forest nelle scorse ore.

