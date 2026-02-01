Di Marzio: Gosens dice no al Nottingham. Vuole restare alla Fiorentina

Robin Gosens ha rifiutato il Nottingham Forest, vuole restare alla Fiorentina

E' arrivato in serata il no di Robin Gosens all'offerta del Nottingham Forest. Come riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio su X, il tedesco ha rifiutato la proposta del club inglese e punta a restare alla Fiorentina fino al termine della stagione. Dopo il tentativo del Nottingham riportato da Sky Sport nel pomeriggio, l'esterno viola continuerà a giocarsi la salvezza con la maglia della Fiorentina.