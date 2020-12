Calciomercato invernale: ecco la tempistica

Anche se molte società stanno già trattando i rinforzi per la seconda parte del campionato, la finestra invernale del calciomercato 2021 avrà inizio ufficialmente il primo lunedì dell’anno, ovvero il 4 gennaio. Da quel giorno per le squadre sarà possibile depositare i nuovi contratti e effettuare gli annunci di rito. Solo dalla seconda giornata, in programma per l’Epifania, i neo acquisti potranno scendere in campo con i nuovi compagni.

Stop alle trattative

La sessione invernale di calciomercato 2021 durerà poco meno di un mese con lo stop alle trattative fissato per il 1° febbraio che rappresenta una novità se si considera che negli anni scorsi era possibile concludere le trattative solo fino all’ultimo giorno di gennaio. La decisione è stata presa perché il 31 gennaio cadrà di domenica e in quel giorno si giocheranno sicuramente molte partite che terranno impegnati i direttori sportivi che non potranno chiudere le cosiddette trattative dell’ultimo minuto.

Calciomercato su Violanews

Come per la finestra estiva la nostra redazione di avverrà della collaborazione di Nicolò Schira, giovane giornalista esperto di calciomercato. Non mancheranno poi gli approfondimenti da parte della nostra redazione e tutte le notizie di rassegna stampa.