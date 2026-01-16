In questa pagina potete trovare tutte le operazioni concluse in entrata e uscita dalla Fiorentina nella sessione di mercato invernale 2025/26. Acquisti e cessioni, dai prestiti alle ufficialità. Accanto ai nomi dei giocatori trovate ruolo, squadra di provenienza o di destinazione, costo o valutazione di mercato.
Calciomercato invernale Fiorentina: acquisti, cessioni e bilancio aggiornato
Seguiamo i movimenti della società viola nella finestra di gennaio
Acquisti, cessioni e obiettivi Calciomercato
|Acquisti
|Ruolo
|Squadra di provenienza
|Età
|Formula
|Costo
|Possibilità
|Manor Solomon
|Centrocampista
|Tottenham
|26
|Prestito
|0
|100%
|Marco Brescianini
|Centrocampista
|Atalanta
|25
|Prestito
|0
|100%
|Jack Harrison
|Centrocampista
|Leeds United
|29
|Prestito
|0
|100%
|Cessioni
|Ruolo
|Squadra di destinazione
|Età
|Formula
|Costo
|Possibilità
|Pablo Marì
|Difensore
|Al-Hilal
|32
|Definitivo
|2
|100%
|Tommaso Martinelli
|Portiere
|Sampdoria
|19
|Prestito
|0
|100%
|Mattia Viti
|Difensore
|Nizza
|23
|Fine prestito
|0
|100%
|Obiettivi
|Ruolo
|Squadra
|Età
|Formula
|Costo
|Possibilità
|Cyril Ngonge
|Attaccante
|Torino
|25
|Prestito
|30%
|Diego Coppola
|Difensore
|Brighton
|22
|Prestito
|50%
|Jaka Bijol
|Difensore
|Leeds United
|26
|Prestito
|40%
|Kristian Thorstvedt
|Centrocampista
|Sassuolo
|26
|Prestito
|30%
