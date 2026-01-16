Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato Calciomercato invernale Fiorentina: acquisti, cessioni e bilancio aggiornato

calciomercato

Calciomercato invernale Fiorentina: acquisti, cessioni e bilancio aggiornato

Calciomercato Fiorentina
Seguiamo i movimenti della società viola nella finestra di gennaio
Redazione VN

Acquisti, cessioni e obiettivi Calciomercato

AcquistiRuoloSquadra di provenienzaEtàFormulaCostoPossibilità
Manor SolomonCentrocampistaTottenham26Prestito0100%
Marco BrescianiniCentrocampistaAtalanta25Prestito0100%
Jack HarrisonCentrocampistaLeeds United29Prestito0100%
CessioniRuoloSquadra di destinazioneEtàFormulaCostoPossibilità
Pablo MarìDifensoreAl-Hilal32Definitivo2100%
Tommaso MartinelliPortiereSampdoria19Prestito0100%
Mattia VitiDifensoreNizza23Fine prestito0100%
ObiettiviRuoloSquadraEtàFormulaCostoPossibilità
Cyril NgongeAttaccanteTorino25Prestito30%
Diego CoppolaDifensoreBrighton22Prestito50%
Jaka BijolDifensoreLeeds United26Prestito40%
Kristian ThorstvedtCentrocampistaSassuolo26Prestito30%

In questa pagina potete trovare tutte le operazioni concluse in entrata e uscita dalla Fiorentina nella sessione di mercato invernale 2025/26. Acquisti e cessioni, dai prestiti alle ufficialità. Accanto ai nomi dei giocatori trovate ruolo, squadra di provenienza o di destinazione, costo o valutazione di mercato.

ALTRE NOTIZIE CALCIOMERCATO

Calciomercato invernale Fiorentina: acquisti, cessioni e bilancio aggiornato

Redazione VN • 

Sohm sul mercato? Piace in Serie A, ma anche a Roberto Mancini per il Qatar

Redazione VN • 

Harrison e il nuovo volto della trequarti: come cambia l’attacco della Fiorentina

Matteo Torniai • 

Ufficiale: Viti firma con la Samp. Il difensore subito a disposizione

Redazione VN • 

Il Cigno può tornare a Sarajevo? Dzeko a colloquio col club che l’ha lanciato

Redazione VN • 

Guetta: “Non illudiamoci per le prestazioni. Se ci salviamo non è grazie a Vanoli”

Redazione VN • 
Leggi anche
VN – Harrison-Fiorentina: le cifre finali dell’operazione con il Leeds
VN – Nzola, interesse dall’estero: un club europeo si muove per l’angolano

© RIPRODUZIONE RISERVATA