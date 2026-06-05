Martinelli, crescono le pretendenti in Serie B: anche una toscana interessata

Tommaso Martinelli piace a molti! Il giovane portiere della Fiorentina, nella seconda parte di stagione appena conclusa in prestito alla Sampdoria, dove ha fatto molto bene, oltre ai blucerchiati e l'Avellino, piace anche ad un'altra squadra appena promossa in Serie B: l'Arezzo. Ovviamente, come sottolinea La Nazione, la squadra genovese resta in pole position per rinnovare il suo prestito, in attesa della posizione viola. Tornando all'altra toscana, il ds Aniello Cutolo lo ha messo nel mirino per rinforzare la porta in vista del tanto atteso ritorno in cadetteria. Oltre a lui, sondato anche Mascardi, retrocesso con lo Spezia e in passato accostato anche alla Fiorentina.