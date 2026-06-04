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VN – Cifre e dettagli del riscatto di Lucchesi al Monza. Quanto incassa la Fiorentina

Lucchesi
Con la promozione del Monza scatta l'obbligo per Lucchesi. Violanews rivela in esclusiva le cifre dell'affare
Nicolò Schira

Il verdetto del campo è arrivato venerdì scorso, sancendo il ritorno immediato in Serie A del Monza dopo un solo anno di purgatorio. Una promozione arrivata al cardiopalma nella finale di ritorno dei playoff di Serie B: il Catanzaro ha sì pareggiato i conti dell'andata vincendo 2-0 all'U-Power Stadium, ma a fare festa sono stati i brianzoli in virtù del miglior piazzamento nella classifica della stagione regolare.

Una festa, quella del Monza, che ha un riflesso immediato e importantissimo anche sulle casse e sulle strategie di mercato della Fiorentina. Con il ritorno in massima serie dei biancorossi, infatti, è scattato ufficialmente l'obbligo di riscatto perLorenzo Lucchesi. Il difensore centrale classe 2003, da venerdì sera, è a tutti gli effetti un calciatore di proprietà del club lombardo.

Le cifre dell'accordo tra Fiorentina e Monza

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Se il riscatto era ormai cosa nota e legata al raggiungimento della Serie A, ecco le cifre e i dettagli economici dell'operazione chiusa a suo tempo tra le due dirigenze, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione.

Il Monza verserà nelle casse della Fiorentina una cifra fissa pari a 1 milione di euro. Ma la vera mossa di mercato della dirigenza viola risiede nella percentuale sulla futura rivendita: la Fiorentina si è infatti assicurata ben il 50% sulla prossima cessione del centrale mancino. Una mossa strategica che permette al club di mantenere un controllo economico fortissimo su un giovane dal futuro assicurato, legando i propri guadagni ai suoi prossimi successi in massima serie.

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