VN – Cifre e dettagli del riscatto di Lucchesi al Monza. Quanto incassa la Fiorentina

Con la promozione del Monza scatta l'obbligo per Lucchesi. Violanews rivela in esclusiva le cifre dell'affare

Nicolò Schira 4 giugno 2026 (modifica il 4 giugno 2026 | 16:39)

Il verdetto del campo è arrivato venerdì scorso, sancendo il ritorno immediato in Serie A del Monza dopo un solo anno di purgatorio. Una promozione arrivata al cardiopalma nella finale di ritorno dei playoff di Serie B: il Catanzaro ha sì pareggiato i conti dell'andata vincendo 2-0 all'U-Power Stadium, ma a fare festa sono stati i brianzoli in virtù del miglior piazzamento nella classifica della stagione regolare.

Una festa, quella del Monza, che ha un riflesso immediato e importantissimo anche sulle casse e sulle strategie di mercato della Fiorentina. Con il ritorno in massima serie dei biancorossi, infatti, è scattato ufficialmente l'obbligo di riscatto perLorenzo Lucchesi. Il difensore centrale classe 2003, da venerdì sera, è a tutti gli effetti un calciatore di proprietà del club lombardo.

Le cifre dell'accordo tra Fiorentina e Monza — Se il riscatto era ormai cosa nota e legata al raggiungimento della Serie A, ecco le cifre e i dettagli economici dell'operazione chiusa a suo tempo tra le due dirigenze, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione.

Il Monza verserà nelle casse della Fiorentina una cifra fissa pari a 1 milione di euro. Ma la vera mossa di mercato della dirigenza viola risiede nella percentuale sulla futura rivendita: la Fiorentina si è infatti assicurata ben il 50% sulla prossima cessione del centrale mancino. Una mossa strategica che permette al club di mantenere un controllo economico fortissimo su un giovane dal futuro assicurato, legando i propri guadagni ai suoi prossimi successi in massima serie.